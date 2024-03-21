الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

كيمياء خالد الصاوي وريهام حجاج تجذب الجمهور بـ"صدفة"

خالد الصاوي
خالد الصاوي

تصدر اسم الفنان خالد الصاوي، محركات البحث الإلكتروني خاصًة بسبب شخصية مصفف الشعر (فؤاد مهران) التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل "صدفة" للفنانة ريهام حجاج، ومن إنتاج شركة "فانتدج"، خاصًة أنه يٌقدّم عمل فني يحتوي على الكثير من الرسائل بشكل لايت وكوميدي.

لاين شخصية الفنان خالد الصاوي "فؤاد مهران"، يتحدث عن إهمال الآباء للأبناء، وفي مخيلتهم أن الأموال التي يجمعونها لهم بكل الطرق هي السبب الرئيسي في تربيتهم دون أي معايير، أو تقويمهم بشكل صحيح، لتحدث فجوة بين الآباء والأبناء.

خالد الصاوي يتصدر التريند 

وتصدر الفنان خالد الصاوي محركات البحث الإلكتروني، خاصًىة بسبب العلاقة التي تربط بينه وبين الفنانة ريهام حجاج (التي تلعب شخصية صدفة)، والتي جاءت بشكل كوميدي اجتماعي، ويتحدث عن قضايا اجتماعية هامة خاصًة بالشباب وسن المراهقة، وما يمرون به من مواقف مختلفة في سن المراهقة.

ودائمًا ما يبرع الفنان خالد الصاوي في أدوراها التي يجسدها بشكل مستمر، سواء كانت الكوميدية أو السيكولوجي أو غيرها من الأمور التي تؤكد أنه فنان من طراز خاص، وقدرته الفنية هائلة، ولا زال في جعبتها الكثير.

الفنان خالد الصاوي والفنانة ريهام حجاج

ربطت بين الفنان خالد الصاوي، والفنانة ريهام حجاج كيمياء في مسلسل صدفة، فالثنائي حقق معادلة فنية لمسها الجمهور، وأثارت إعجابه، حتي أنه ينتظرهما سويًا، خاصًة بسبب جرعة الكوميديا التي تخرج منهما بمجرد ظهورهما.

أبطال وصنّاع مسلسل "صدفة"

جدير بالذكر أن مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج "شركة فانتدج" ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

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