صيد العقارب الحلقة الـ 11| مجدي بدر يساعد نجله في الهروب من عائلة ضرغام

مسلسلات رمضان 2024

تصاعدت أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب الفنانة غادة عبد الرازق، وذلك بعدما اكتشفت عائلة ضرغام زواج نورا التي تلعب شخصيتها ريم المصري من وراءهم من أدهم حفيد اسماعيل الغول (رياض الخولي)، والتي قررت الهروب معه خوفا من مصيرهما، الذي يعرض حاليًا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.

واستعان ادهم بوالده مجدي بدر ضمن أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب، ليساعده على الهرب وعدم العودة مرة أخرى، خوفا من عائلة ضرغام، بعد علمهما بزواجهما.

أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب

وقال مجدي بدر لنجله: "دي كل الفلوس اللي موجوده في البيت، بلاش كلام خايب، انت حتة مني، وماتخافش انت مبتعملش حاجة غلط انتوا ممكن تكونوا الحاجة الوحيدة الصح في الموريتاني اللي إحنا عايشين فيه دا، أدهم عيشوا حياتكم ومتبصوش وراكم وانسون، اياك تكلمني أهل نورا اكيد هيقلبوا الدنيا عشان يوصلوا ليكم، عشان كده لازم تحرصوا، إذا كان عليا انا هبقي مطمن طول ما انتوا كويسين وبس، لا تعرف حد مكانكم ولا تكلم حد، حتي أنا، اديني رخصة العربية والمفتاح، دي اسهل ممكن يوصولكم عن طريقها، أنا عارف إن انت خايف ومخضوض ومش عار تتصرف ازاي".



أبطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.