مجدي بدر لـ"الدستور": مسلسل صيد العقارب متنوع وسعيد بالعمل فيه

مسلسلات رمضان 2024..

أعرب الفنان مجدي بدر عن سعادته الكبيرة بنجاح الحلقات الـ 10 الأولى من مسلسل صيد العقارب، الذي يضم نخبة من ألمع النجوم على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، وسيمون ورياض الخولي وأحمد ماهر، ومن تأليف أيمن سلامة، وتحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز.

مسلسل صيد العقارب

وتابع بدر في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "شخصيتي جديدة ومختلفة في صيد العقارب، بعيدة كل البعد عن الشعبي، وهذا ما دفعني إلى أن خوض التجربة بسبب تنوعها، كما أنها ستكون فارقة في احداث مسلسل صيد العقارب، خاصةً أنني انتمي إلى عائلة الغول، وانا زوج ابنة اسماعيل الغول واعمل محامي".

مجدي بدر يعد الجمهور بمشاهدة ممتعة في صيد العقارب

وأضاف: "سعيد جدًا بالعمل مع نجوم كبار واسماء كبيرة مثل غادة عبد الرازق ورياض الخولي، والورق من تأليف السيناريست الكبير باهر دويدار وكل هذه العوامل دفعتني لخوض التجربة دون أي تردد، واعد الجمهور بمشاهدة ممتعة خلال الحلقات المقبلة".



أبطال مسلسل صيد العقارب



الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت



-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل





-مي القاضي في دور ولاء (لولو)



-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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