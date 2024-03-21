"صيد العقارب" الحلقة 11.. أدهم ونورا يهربان بعد اكتشاف زواجهما السري

مسلسلات رمضان 2024..

اشتعلت أحداث الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب بعدما هربت الفنانة ريم المصري التي تقوم بدور نورا وذلك بعد زواجها من أدهم ابن عائلة الغول، لكن أدهم ظل يهدء من نورا ويؤكد أن قرارها كان صحيحا.

أحداث الحلقة 11 مسلسل صيد العقارب

وأكد أدهم لنورا أن والدتها ستهدأ، لكن المفاجأة أن والدتها وجدت حبوب منع الحمل معها هو الأمر الذي وترها، إلا أن نورا أوضحت له أن النار ستشتعل أكثر ولن يهدأ شيء خاصة بعد تدخل جميع عائلة ضرغام.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 11

تعرض الحلقة الـ11 من مسلسل صيد العقارب في الساعة الـ7:30 مساءً، عبر قناة CBC وتعاد بعد الحلقة الأصلية في الساعة الـ9:30 مساء، من خلال سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

سي بي سي، سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال مسلسل صيد العقارب

"صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.