مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 11| "عايدة" تستعين بـ ريمون للبحث عن نورا

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. بدأت الأحداث بطلب “عايدة” مساعدة “ريمون” مساعدها (محمد عبد السيد)، و"حمدان" للعثور على "نورا".

وطلبت “عايدة” زيادة عدد الرجال الذين يحرسون عائلة ضرغام.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

تحدثت عايدة مع رجالها قائلًة: "متخليش موضوع نورا ينسينا موضوعنا الأساسي يا ريمون وهو أننا نلاقي سامح الغول، الرجالة دي هتشغلها يا ريمون من بعيد لبعيد ولو في اي جديد تبلغني بيه اول باول".



وفي مشهد آخر، هددت عايدة (غادة عبد الرازق)، زوجها ياسين (محمد علاء جاميكا)، بالقتل بسبب علمه بمكان شقيقه سامح (أحمد ماجد)، قاتل شقيقها على ضرغام.



أبطال مسلسل صيد العقارب



أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي



محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)



-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت



-سامية عاطف



-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول



-صفاء جلال



-أحمد جمال سعيد في دور معتز



-عزوز عادل



-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي



-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس



-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار



-إنتاج فينومينا



-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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