مسلسل الكبير أوي 8 توقعات أحداث الحلقة 12.. هل يعود حزلقوم للسرقة بعد حبسه؟

توقعات أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. ينتظر ملايين المشاهدين عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن، وذلك لمتابعة رحلة حزلقوم مع سرقة البنك والحكم عليه بالحبس، ومغامرات جونى وهجرس ومساعدات العمدة الكبير اوى لأهالي المزاريطة.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مواعيد إعادة الحلقة 11



كما ينتظر ملايين المشاهدين والمتابعين لـ مسلسل الكبير اوى 8 إعادة الحلقة 11 من أجل مشاهدة خطة السرقة لحزلقوم وإعادة الصندوق الأحمر الذي سرق منه في مزاد علني، وذلك في الساعة الثالثة عصر اليوم، وأيضا في الساعة الثالثة فجرا.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن.. توقعات الحلقة 12

كذلك، يستعد ملايين المشاهدين لمتابعة أحداث مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن بعد انتهاء عرض الحلقة الحادية عشر وحبس حزلقوم بعد فشل خطة سرقة البنك مع أعضاء فرقته نفادى وجونى وهجرس، بينما ينتظر جموع المشاهدين أحداث الحلقة 12 وسط ترقب لما يفعله حزلقوم بعد الحكم بحبسه شهر فقط ورغبته فى العودة إلى السرقة من جديد بإعتبار أن لديه شهادة معاملة أطفال تحميه من العقوبة، فهل يتم الإفراج عنه وعودته للسرقة وهو مصاب بعمى الألوان؟

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل أحداث الحلقة 11

مسلسل الكبير اوي الجزء 8

وشهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكبير اوى 8، مغامرات مثيرة أثناء تنفيذ عملية سرقة البنك وفشلها، واعتراف نفادى على حزلقوم إنه زعيم العصابة وإنهم رهائن، مع إجراء محاكمة عاجلة لحزلقوم والحبس شهر، وعودة فريقه من مربوحة وهجرس والعترة وجونى الى المزاريطة من جديد بعد احتجاز الكبير اوى فى قسم الشرطة.

مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 12

مسلسل الكبير اوي الجزء 8



فى السياق، يشهد مسلسل الكبير اوى 8 متابعة جماهيرية كبيرة من جميع أفراد الأسرة مع انتظار بث وعرض حلقات المسلسل يوميا فى أوقات مميزة لاستمتاع الكبار والأطفال بمغامرات عمدة المزاريطة وهجرس، وذلك فى الساعة 6،5 مساء اليوم الجمعة، أثناء الإستمتاع بتناول وجبة فطار رمضان.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الثانية عشر

مسلسل الكبير اوي الجزء 8



إضافة إلى ذلك، يتم عرض مسلسل الكبير اوى 8 الحلقة الثانية عشر على عدة قنوات مصرية على نايل سات لإتاحة الفرصة أمام ملايين المشاهدين لمتابعة حلقات مسلسل الكبير اوى 8، وذلك على قناة on وon دراما، وأيضا عبر منصة watchit التتى تتيح فرص المشاهدة طوال 24 ساعة لحلقات المسلسل.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

فى النهاية، تشهد حلقات مسلسل الكبير اوى 8، مشاركة نجوم الفن منهم بيومى فؤاد ومحمد سلام ورحمة أحمد وأمينة خليل ضيف الشرف، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي، بينما يغيب فزاع وأشرف.