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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. نجاة حزلقوم وغياب فزاع

الكبير اوي 8
الكبير اوي 8

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 11، أمر يبحث عنه ملايين المشاهدين والمتابعين لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن ، لمتابعة واقعة سرقة البنك بواسطة حزلقوم وشركاه نفادى والدكتور ربيع ومربوحة ومحاولات الشرطة القبض عليهم.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مواعيد إعادة الحلقة 11

وينتظر الملايين من المشاهدين في مصر والوطن العربي، موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكى، وذلك في تمام الساعة 3 عصرًا، وأيضا الساعة الثالثة فجرًا، لإتاحة فرصة المشاهدة فى أوى وفت يفضله المتابعين.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل أحداث الحلقة 11

كذلك، شهدت احداث الحلقة 11 تفاصيل درامية وكوميديا مثيرة مع استمرار خطة حزلقوم وفرقته في سرقة البنك لعودة الصندوق الأحمر الموجود به الكنز الذي سرقه فاروق سماحة، مع ظهور الكبير أوي في الأحداث واحتجازه في قسم البوليس.

مسلسل الكبير اوي 8 

كما شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكبير أوي، حبس حزلقوم بعد واقعة سرقة البنك مع طبازة، ومحاكمته وإصدار حكم بالحبس، إلا أن الكبير أوي عمدة المزاريطة أنقذه في اللحظة الأخيرة بعد إظهار ورقة رسمية بمعاملة حزلقوم كطفل غير مسئول.

مسلسل الكبير أوي 8 مواعيد عرض الحلقة 12

مسلسل الكبير اوي 8 

وتعرض الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8 في عدة أوقات مميزة يفضلها المشاهدين من أجل متابعة مغامرات جونى وهجرس وحزلقوم، وذلك في الساعة 6،5 مساء اليوم وقت تناول إفطار رمضان، باعتباره وقت ممميز لاجتماع أفراد الأسرة.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الثانية عشر

مسلسل الكبير اوي 8 

فى النهاية، يتم بث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الثانية عشر، وذلك على عدة قنوات ناقلة متخصصة وهى قناة on وon دراما يوميًا بتقنية HD وأيضا عبر منصة واتش ات لتوفير مشاهدة ممتعة وفى أى وقت.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. استخراج شهادة معاملة أطفال لحزلقوم

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. محاكمة حزلقوم بعد فشل خطته

تدور قصة مسلسل الكبير أوي 8 حول عمدة المزاريطة الكبير اوي ومحاولات مساعدته لأبناء قريته وأصدقائه في أية مشكلات تواجههم، وأيضا مغامرات حزلقوم المصاب بعمى الألوان مع هجرس والبروفيسور جونى.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

فى الختام، يشارك الفنان أحمد مكى فى مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، بينما يغيب فزاع وأشرف.

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. استخراج شهادة معاملة أطفال لحزلقوم

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. محاكمة حزلقوم بعد فشل خطته

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