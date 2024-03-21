مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. محاكمة حزلقوم بعد فشل خطته

مسلسلات رمضان 2024..

قدم أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 11، حلقة كوميدية من الطراز الأول فبعد أن نجح جوني في الحصول على مفاتيح خزينة البنك من الموظف المختص قام بعمل خطة لحصول حزلقوم على المفاتيح التي قام بربطها في عدد من البلالين وإطلاقها في الهواء لتصل لحزلقوم أعلى سطح البنك.

أحداث الحلقة 11 مسلسل الكبير أوي 8

وفي مشهد صادم للجميع حصل حزلقوم على المفاتيح لكن يختلف توازن طبازة الذي يسقط من أعلى سطح البنك ويذهب حزلقوم للعترة ونفادي لاستخراج الصندوق النادر ويصدم الجميع بأن محتويات الصندوق ماهي إلا كازوزة ويتهمون حزلقوم بأنه عرض حياتهم للخطر ويتفق الرهان وأفراد العصابة على الخروج بشكل أمن من مقر البنك وينتظر حزلقوم الذي قرر تحمل المسؤولية كاملة ويتم القبض عليه ومن ثم يتوجه للمحكمة ليواجه مصيره في تهمة اقتحام وسرقة البنك.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 11

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 11 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*العرض الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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