الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. دينا فؤاد تكشف تفاصيل مقابلتها للعوضي بـ"حق عرب"

دينا فؤاد
دينا فؤاد

اكدت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بالاشتراك في بطولة مسلسل "حق عرب"، والذي يعرض هذه الأيام، على فضائية اون و اون دراما بالإضافة الى عرضه على منصة واتش ات .

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ردود الأفعال على شخصية حنان كانت مبهرة وجيدة للغاية

وقالت الفنانة دينا فؤاد، لـ "الدستور" حول ردود الأفعال على دورها بشخصية حنان :"الحمد لله ردود الأفعال كانت مبهرة وجيدة للغاية، وعايزة أقول إن احنا لسه الأحداث هتسخن في الحلقات المقبلة بشكل اكبر، والجمهور هيشوف مفاجآت طوال الوقت حتى نهاية المسلسل، وأنا شايفة الحمد لله إن تدريجيا إحنا بنوصل لمرحلة متقدمة، أتمنى طبعا على آخر رمضان إن إحنا نكون في الترتيب الأول أو الثاني بالكتير" .

وعن التعاقد على العمل من البداية قالت :"الترشيح جالي من شركة سينرجي والمخرج إسماعيل فاروق، واللي اتعاونا قبل كدة في مسلسل الأخ الكبير، وقدمت كمان اعمال ناجحة مع الشركة طبعا مثل "اللي ملوش كبير" و"الاختيار" و"جمال الحريم"، واعمال أخرى نجحت معاهم فيها" .

كان وشنا حلو على بعض.. دينا فؤاد تكشف تفاصيل تعاونها مع العوضي 

وعن تعاونه الجديد مع العوضي قالت :"كمان احمد العوضي أنا عملت معاه عملين من أهم أعمالي الاختيار اللي اتكرمت عليه من الرئيس عبد  الفتاح السيسي، واللي ملوش كبير اللي هو الخديوي وقدرية ده كان دويتو جامد جدا في رمضان برضه، والحمد لله كان الموضوع مشجع من كل النواحي في "حق عرب"، وكان وشنا حلو على بعض الصراحة في اكتر من عمل اشتغلنا فيهم مع بعض" .


ابطال حق عرب 

ويحظى مسلسل "حق عرب" بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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