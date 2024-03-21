مسلسل "حق عرب" الحلقة 11.. بوادر قصه حب بين أنغام وعرب السويركي

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل حق عرب الحلقة 11.. بدأت الأحداث بتطليق الغرباوى لزوجته رضا وفاء مكى، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب محاولة حنان الانتحار.

وفي مشهد آخر، قام عبدربه بحرق ودفن جثامين اللصوص الذين تجرأوا عليه وحاولوا سرقة الآثار.

فيما بدات قصه حب بين كارولين عزمي “انغام” وعرب السويركي الذي يقدم شخصيته العوضي.

مسلسل حق عرب الحلقة 11

نقلت سيارة الإسعاف “حنان” إلى أقرب مستشفى، لإنقاذها من الموت بعد أن قامت بتقطيع شرايين يدها.

وذهب "عرب" أحمد العوضى للاطمئنان عليها بعد إلحاح من والدته سلوى عثمان، وانهارت “حنان” باكيًة بمجرد مقابلته ونظرت إليه متوسلًة السماح.

وجلس “عرب” مع “حنان” بمفردهما داخل الغرفة، وحاولت الأخيرة تبرير ما حدث، إلا أن “عرب” عبر لها عن حزنه الشديد بعد معرفته بمحاضر النصب المحررة ضدها.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.