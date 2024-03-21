الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"حق عرب" الحلقة 11.. شقيق عرب السويركي يتعاون مع رباح للإيقاع بعبدربه

حق عرب
حق عرب

استكملت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل حق عرب باتفاق بين شقيق عرب السويركي الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي ورباح (وليد فواز)،  والذي يعتبر أشد اعداء شقيقه حيث من المرجح أن يكشف له أسرار عبدربه (رياض الخولي).

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موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

وتتواصل الأحداث بزيارة عرب السويركي لحنان في المستشفى بعدما أصرت والدته أن يقوم بزيارتها لانها “جدعة” ويقوم باستكمال قراره بالابتعاد عنها والتأكيد على عدم نسيان ما فعلته له من خطأ كبير اضاع ما بينهما من حب وعشرة طويلة .

وقام عرب السويركي بالحديث مع والد حنان والتأكيد له انه لا يكمل حياته مع ابنته، لانها قامت بفعل شىء كبير وصعب نسيانه بسهولة، وبعدها يترك المستشفى ويذهب لمنزله .

وشهدت الحلقة الحادية عشر من المسلسل، نقل "حنان" دينا فؤاد إلى المستشفى لاسعافها بعد أن قامت بتقطيع شرايين يدها، وذهب "عرب" أحمد العوضى للاطمئنان عليها بعد إلحاح من والدته سلوى عثمان، وعندما رأت حنان وجود عرب فى غرفتها بالمستشفى بكت ونظرت إليه  وكأنها تتوسل له أن يسامحها، وجلس عرب مع حنان بمفردهما داخل الغرفة فى مشهد مؤثر بينهما ليتعاتبان معا على ما حدث، وحاولت حنان تبرير ما حدث معها لعرب لكنه تحدث معها بأسى شديد وأخبرها عن الحزن الذى يعترى قلبه منذ معرفته بمحاضر النصب التى تم تحرريها ضدها.

أبطال مسلسل حق عرب
والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب
وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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