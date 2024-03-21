حق عرب الحلقة 11.. إنقاذ حنان عقب نقلها للمستشفى والسويركي يرفض زيارتها

انطلقت أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل حق عرب، بنقاش حاد بين عبد ربه “رياض الخولي” وعرب السويركي أحمد العوضي، حول رجل الأعمال الذي يود إفساد بضاعته، ليقرر عبدربه أن يأخذ حقه بنفسه دون أي وساطه من السويركي.

من جانب آخر تستطيع أسرة حنان التي تقدم شخصيتها دينا فؤاد حيث تم نقلها إلى المستشفى بمساعدة رباح الذي يجسد شخصيته وليد فواز، في حين أنه لم يدخل معها المستشفى حتى لا يتحدث عنه البعض باعتبارهم عائلة مشبوهة على حد وصفه.

في حين يرفض عرب ان يذهب للمستشفى لزيارتها في البداية، على الرغم من علمه بنقلها للمستشفى.

وتقرر والدة عرب السويركي أن تقوم بزيارتها في المستشفى باعتبارها بنت جدعة وقفت بجوارها في محنتها ومحنة ابنها عندما كان في الحبس.

أهم أحداث الحلقة العاشرة

وتواترت الأحداث بالحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب، بعد اكتشاف عرب السويركي عمل حنان المشبوه من خلال النصب على الرجال.

وكشف عملها المشبوه عن طريق أخيه علي الذي صرح له بالمستندات التي تثبت كافة المحاضر التي كانت تقوم بتحريرها ضد ضحيتها الجديدة.

ليذهب عرب السويركي لحنان الغرباوي ويكشفها ويقوم بضربها على وجهها ويطالبها بالابتعاد عن طريقه وفسخ خطوبته منها.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.