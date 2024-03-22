ملخص مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. حزلقوم يخسر زجاجة مياه غازية بـ2 مليون دولار

ملخص مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 11.. شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكبير أوى أحداث درامية مثيرة بطلها حزلقوم وفرقته هجرس ونفادى ومربوحة في سرقة البنك لاسترداد 2 مليون دولار قام بسرقتها فاروق سماحة بعد انتهاء مزاد علني على الصندوق الأحمر.

مسلسل الكبير أوي 8 تفاصيل أحداث الحلقة 11

كما شهدت الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، ضبط الشرطة لحزلقوم بعد فشل سرقة البنك وتحقيق النيابة معه بسبب اقتحامه البنك وسرقة الخزينة مع أعضاء فرقته جونى البروفيسور وهجرس ونفادى والعترة، مما أدى إلى محاكمته والحكم بالحبس، ولكن طلب الكبيرأوى من قاضى المحكمة أن يدافع ع حزلقوم.

مسلسل الكبير اوي 8

كما تم خلال أحداث الحلقة الحادية عشر تفجير مفاجأة من الكبير أوى أنقذت حزلقوم من السجن وهى أن لديه شهادة معاملة أطفال، وهو ما أدى إلى إسقاط تهمة السرقة ومعاقبته بالحبس شهر واحد فقط بسبب تفاهة عملية السرقة والسفه في شراء زجاجة مياه غازية بمبلغ 2 مليون دولار.

مسلسل احمد مكي مواعيد عرض الحلقة 12

كذلك ينتظر الملايين من المتابعين حول شاشات التليفزيون والمنصات مواعيد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير أوى للفنان أحمد مكي ومتابعة مغامرات حزلقوم وجونى، ومساعدة الكبير لأبناء قريته، وذلك في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء اليوم الجمعة، وهي لحظة تجمع الأسرة لمشاهدة الكبير أوى وقت تناول إفطار رمضان.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الثانية عشر

مسلسل الكبير اوي 8

وفي السياق، يستعد المشاهدين في ربوع مصر وأنحاء الوطن العربي لمشاهدة مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة الثانية عشر، وذلك على عدة قنوات فضائية تعرض دراما رمضان بصور فائقة الجودة وهي قنوات on وon دراماا، وأيضا يمكن متابعة مسلسل الكبير أوى عل منصة واتش آت طوال الأربع والعشرين ساعة.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل الكبير اوي 8

تشغل قصة مسلسل الكبير اوى 8 بال ملايين المشاهدين، وذلك بعد الأحداث الدرامية التى شهدتها الحلقات السابقة، حيث يشهد الجزء الثامن محاولات الكبير أوى لمساعدة إخوته وعائلته وحمل مربوحة، وأيضا مراسم الاحتفال بعيد الهالوين للمرة الأولى في قرية المزاريطة.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

الكبير اوي 8

فى الختام، يشارك مجموعة واسعة من نجوم الفن المصري فى مسلسل الكبير اوى 8، الفنان بيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، والفنانة رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام هجرس وحاتم صلاح وضيف الشرف أمينة خليل.