كوميديا ورسالة.. إشادات واسعة بمسلسل بابا جه لأكرم حسنى

حظي مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، من إنتاج شركة " ميديا هب - سعدي جوهر" بإشادات واسعة من الجمهور والنقاد والكتاب، بسبب حالة الكوميديا الخاصة التي صنعها المسلسل الذي دخل قائمة أكثر الأعمال الدرامية مشاهدة في شهر رمضان، لتواصل الشركة تقديم الأعمال الكوميدية الخاصة التي تميزت بها في المواسم الرمضانية الماضية.

مسلسلات رمضان 2024

وإلى جانب حالة الكوميديا الخاصة التي صنعها بابا جه، حظي المسلسل بإشادة لما يقدمه من رسالة للآباء والعائلات حول عوامل التربية الإيجابية، وكيف يكون الأب مؤثرًا في الحياة الخاصة بأبنائه، لتجنب حدوث فجوة في العلاقة بينه وبينهم، وربما تكون تلك الرسالة من الرسائل الهامة التي فقدت في المواسم الماضية.

مسلسل بابا جه

وواصل أكرم حسني في مسلسل بابا جه تقديم الأعمال الكوميدية الفريدة التي تميز بها في السنوات الأخيرة حتى أصبحت أعماله من المنتظرة في كل موسم من مواسم رمضان، لما يقدمه من كوميديا مناسبة للجمهور لا تحمل أي تجريح أو تنمر أو إساءة لأي شخص أو كيان.

الكاتب تامر عبده أمين تحدث عن المسلسل قائلًا "بابا جه من مُبهجات رمضان السنة دي.. مسلسل رايق ومعمول بمزاج بدون كروتة.. فكرة جديدة وحلوة.. رسالته بنت ناس.. الكوميديا اللي فيه طازة بدون إسفاف".

وأضاف "أكرم حسني كالعادة مُبهج وصاحب رؤية وبيعرف يختار وباين حبه واهتمامه بكل التفاصيل، وكل اللي حواليه مديهم المساحة اللي مخلياهم هما كمان منورين معاه.. شكرًا على شوية الانبساط الحلوين دول".

كما أشاد الدكتور أحمد أبوالوفا استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين بمسلسل "بابا جه" للفنان أكرم حسني، واكد أن العمل الدرامي ناقش بعمق تأثير خذلان الأب على أبنائه.

وأكد أبوالوفا أن الفنان أكرم حسني وضع يده على الإشكاليات السلوكية التي يظهرها الطفل تجاه ماله في حياته، وبالتالي يترجم الطفل هذه المشاعر على ان الأب ليست له قيمة في الحياة.

وأوضح أن الحلقات الأولى من العمل سلطت الضوء على تناول المهدأت بين المراهقين والمراهقات وهذه قضية لأول مرة تُطرح دراميًا على الشاشة، مشيرا إلى أن العمل حتى هذه اللحظة استطاع ان يصل إلى الرسالة التربوية الإيجابية التي تبحث عنها الآباء في مجتمعنا.

الكاتب الصحفي محمد فتحي أيضًا تحدث عن مسلسل بابا جه وقال "أكرم في بابا جه يقدم كوميديا مختلفة مغلفة بالشجن في كثير من مشاهدها، ويبحث فيها عن الأب ودوره في حياة أبنائه، ويلفت نظرنا لأدوار نسيها كثيرون، وإذا كان أكرم يبحث عن هذا الموضوع من زمن، ولم يستطع تقديمه في فيلم يتحدث عن الأب، إلا أن (الفورمات) الحالي لبابا جه ساعده كثيرًا، إلى جانب كتابة ذكية رشيقة ممتعة لصديق الدفعة محمد إسماعيل أمين، ولصديق روح الموهوبين وائل حمدي، حيث كوميديا تؤدي للتفكير في إعادة تعريف دور الأب في حياتنا، حتى لو لم يكن موجودًا".

بينما كتب عبدالله غلوش على صفحته على موقع فيسبوك "أكرم حسني.. كعادته بيقدم كوميديا فريش، ممول ومصدر رئيسي للإفيهات وكوميكس السوشيال ميديا، مش بيستوردها ويعيد إنتاجها مرة تانية زي ما معظم نجوم الكوميديا بيعملوا الفترة الأخيرة للأسف، الجميل في أكرم أنه بيقول الإفيه من الجد، فبيخليك تضحك على حاجة أنت مكنتش متوقع إنك تضحك عليها أساسا، بابا جه في رأيي المسلسل الكوميدي الأفضل في شهر رمضان الحالي.. كوميديا راقية وهادفة تخاطب جميع أفراد الأسرة".

مسلسل بابا جه يعرض مسلسل بابا جه في النصف الأول من شهر رمضان، وهو بطولة: أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى والفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد أمين، كريم فهمي، محمود البزاوي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

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