مسلسل لحظة غضب الحلقة 13.. محمد شاهين يشك في صبا مبارك

شهدت أحداث مسلسل لحظة غضب الكثير من التفاصيل الشيقة والمثيرة، وذلك بسبب محاولة النجمة صبا مبارك، في إخفاء حقيقة أنها السبب في إختفاء “شريف" زوجها والذي يقوم بدورة النجم محمد فراج.

مسلسل لحظة غضب

تأكد النجم محمد شاهين الذي يقوم بدور “مصطفى”، بأن “يمنى” وراء إختفاء زوجها محمد فراج، خاصة أنها تغيرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وظهرت النجمة صبا مبارك في احداث الحلقة 13 من مسلسل لحظة غضب، بشكل مختلف خاصة بعد اعترافها الكامل لزوجة النجم محمد شاهين الذي يقوم بدور “مصطفى” شقيق النجم “محمد فراج” وهو زوج “يمنى” التي تلعب دورها صبا.

مسلسل لحظة غضب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة الحادية عشر من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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