الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم 12 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم 12 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات.

وأكدت الأرصاد، على عودة الاستقرار والتحسن النسبي في الأحوال الجوية، وانخفاض تدريجي للحرارة، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة متفرقة على شرق سيناء، يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية مائل للبرودة على كاترين، لطيف لمعتدل على الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد دافئ على باقي الانحاء نهارًا، بارد ليلا على كافة الانحاء.

 

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود اليوم الجمعة طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. 

 

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12 رمضان.. حالة الطقس اليوم الجمعة 22-3-2024 فى مصر ودرجات الحرارة فى المحافظات

 


ما هي حالة الطقس غدًا؟

توقعت هيئة الأرصاد، أن تسود غدًا شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد إضافة إلى توقعات بفرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا)، على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.


حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، انخفاضا جديدا وطفيفا في درجات الحرارة مع عدم وجود أي فرص لسقوط الأمطار وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، درجات حرارة تتراوح بين 19درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 26كم/الساعة.


حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

حالة الطقس المتوقعة الأحد 24 مارس 2024

أوضحت الهيئة أن من المتوقع أن تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30%:40% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء والصحراء الغربية على فترات متقطعة مضيفا إلى أنه من المتوقع أيضا أن تشهد حالة الطقس نشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحول حالة الطقس المتوقعة الإثنين 25 مارس حتى الأربعاء 27 مارس

قالت الهيئة أنه من المتوقع أن يشهد طقس الإثنين نشاط لحركة الرياح على مناطق جنوب سيناء خلال فترات متقطعة إضافة إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس الثلاثاء والأربعاء نشاط لحركة الرياح بمناطق غرب البلاد وعلى فترات متقطعة.

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