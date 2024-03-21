مسلسل صدفة الحلقة 11.. ريهام حجاج تبحث عن حل لأزمة زواجها من عم خطيبها

تتعرض الفنانة ريهام حجاج في مسلسل صدفة للكثير من المشاكل ويتوقع متابعون أحداث مسلسل صدفة الجديدة حيث إنها ستعمل في الحلقة 11 على إيجاد حل لمشكلة زواجها من عم خطيبها “طارق”.

مسلسل صدفة تفاصيل الحلقة 11

وطلبت حنان (رحاب الحمل) من شقيقتها صدفة (ريهام حجاج) أن تستسلم لحقيقة زواجها وتنتقل للعيش مع زوجها رشدي الشامي، لكن صدفة ترفض هذا القرار.

رنا إحدي تلميذات صدفة تخبرها بأن فرح (نور إيهاب) مع علي فى المكان الذى حضرت فيه صدفة عيد ميلاد أحد تلاميذها.

ذهبت صدقة وواجهت فرح (نور إيهاب) بأنها شقيقتها لذلك تخاف عليها دائما وتريد إبعادها عن طريق المخدرات.

هالة (سلوي خطاب) تتطلب من زوجها فؤاد (خالد الصاوي) الطلاق وأن يتنازل عن املاكه لأولاده بعد أن علمت بحقيقة أبوته لصدفة وخوفها على الأموال.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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