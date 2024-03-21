مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. الوجه الآخر للنجمة صبا مبارك

تمكنت النجمة صبا مبارك من إقناع الجماهير في دورها بـ مسلسل لحظة غضب، الذي نال إعجاب الكثير من متابعينة، خاصة بعد تحول الأحداث في الحلقات الأخيرة، بعدما تستطاعت “يمنى” إخفاء زوجها والتعايش مع أسرته دون خوف أو قلق.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. الوجه الأخر من النجمة صبا مبارك

تمكنت النجمة صبا مبارك، من تغير جلدها في شخصية “يمنى” الجبانة والتي تشعر بالخوف من زوجها، لشخصية قوية تستطيع مواجهة مشاكلها دون قلق أو خوف، لتتمكن “يمنى” من إقناع الجماهير بأنها نجمة تستطيع تغير مسار مسلسل لحظة غضب في آخر حلقاته.

عملت النجمة صبا مبارك، مع الفنان على قاسم، الشاهد الوحيد على جريمة القتل، الذي هددها بإبلاغ الشرطة إذا لم تقوم بالعمل الذي يريده، وبالفعل بدأت “يمنى” في تنفيذ طلبات جارها لتنقذ نفسها من السجن.

في مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. الوجه الأخر من النجمة صبا مبارك

مسلسل لحظة غضب قنوات عرض الحلقة الثانية عشر

و يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة الثانية عشر من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

في مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. الوجه الأخر من النجمة صبا مبارك

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

ابطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.