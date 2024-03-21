حقق مسلسل لحظة غضب نجاحًا باهرًا عقب طرحة في أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تقديم عمل بطولة النجمة صبا مبارك، التي تمكنت من إقناع الجماهير بأنها تستطيع التلون من عمل لأخر.

في مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. البوكر ينقذ صبا مبارك من السجن

توقع رواد السوشيال ميديا ومتابعين أحداث مسلسل لحظة غضب، أن النجمة صبا مبارك، اسنطاعت تنفيذ خطة على قاسم، والتي ستنقذها من السجن، خاصة بعد أن قام بتهديدها، بإبلاغ الشرطة عن “يمنى” والتي قتلت زوجها “شريف” والذي يقوم بدوره النجم محمد فراج.

في مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. البوكر ينقذ صبا مبارك من السجن

في الحلقة ١٠ من مسلسل لحظة غضب تفكر صبا مبارك في التخلص من علي قاسم لأنه يقوم بابتزازها بسبب الفيديو الذي قام بتصويره لها أثناء قتل زوجها.

وقد اقترحت عليها صديقتها نادين فرج هذا الاقتراح للتخلص منه وقتله مثل ما قتلت زوجها ولكنها رفضت هذا الاقتراح منها، وقالت إنها بمجرد أن تقوم بانتهاء العمل معه سوف يتركها في حالها.

مسلسل لحظة غضب قنوات عرض الحلقة الثانية عشر

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة الحادية عشر من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

ابطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.