موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث حقق العمل نجاحا باهر منذ بدء عرضه على شاشات المتحدة، ومن المقرر عرض الحلقة الـ 12 اليوم، على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد إعادة الحلقة 11

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 9 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويكون موعد موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 9 على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا.



مسلسل صدفة تفاصيل احداث الحلقة 11

وطلبت حنان (رحاب الحمل) من شقيقتها صدفة (ريهام حجاج) أن تستسلم لحقيقة زواجها وتنتقل للعيش مع زوجها رشدي الشامي، لكن صدفة ترفض هذا القرار.

رنا إحدى تلميذات صدفة تخبرها بأن فرح (نور إيهاب) مع علي في المكان الذي حضرت فيه صدفة عيد ميلاد أحد تلاميذها.

ذهبت صدقة وواجهت فرح (نور إيهاب) بأنها شقيقتها لذلك تخاف عليها دائما وتريد إبعادها عن طريق المخدرات.

هالة (سلوي خطاب) تتطلب من زوجها فؤاد (خالد الصاوي) الطلاق وأن يتنازل عن املاكه لأولاده بعد أن علمت بحقيقة أبوته لصدفة وخوفها على الأموال.



مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.



مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الثانية عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



ابطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.