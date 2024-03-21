الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك" أحداث الحلقة 12

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

شهدت أحداث مسلسل لحظة غضب الكثير من التفاصيل الشيقة والمثيرة، وذلك بسبب محاولة النجمة صبا مبارك، في إخفاء تهمة قتل زوجها النجم محمد فراج، والذي يقوم بدور “شريف” الزوج العنيف الذي لا يحتوي زوجته.

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مسلسل لحظة غضب الحلقة 11.. السحر والشعوذة يُعيق صبا مبارك في إخفاء جريمتها


مسلسل لحظة غضب تفاصيل الحلقة 12

بالرغم من براعة “يمنى” التي تقوم بدورها النجمة صبا مبارك، في إخفاء جريمتها، إلا أن السحر والدجل يوشك أن يقع بها، خاصة بعد تعامل “فاطمة” التي تقوم بدورها سارة عبدالرحمن، في الذهاب إلى الدجالين لكشف حقيقة إختفاء شقيقها “شريف” الذي يقوم بدورة النجم محمد فراج.

وتعمل فاطمة خلال الحلقات الماضية في إستخدام الدجل والشعوذة للإقاع بـ “يمنى” التي تنكر سبب إختفاء زوجها الفنان محمد الفراج، الذي يقوم بدور “شريف” الزوج الصعب والمتسلط.

توقع رواد السوشيال ميديا ومتابعين أحداث مسلسل لحظة غضب، أن النجمة صبا مبارك، اسنطاعت تنفيذ خطة على قاسم، والتي ستنقذها من السجن، خاصة بعد أن قام بتهديدها، بإبلاغ الشرطة عن “يمنى” والتي قتلت زوجها “شريف” والذي يقوم بدوره النجم محمد فراج.

مسلسل لحظة غضب موعد عرض الحلقة 13

ويعرض مسلسل لحظة غضب، حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

مسلسل لحظة غضب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة الحادية عشر من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

ابطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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