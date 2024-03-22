الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

12 رمضان.. حالة الطقس اليوم الجمعة 22-3-2024 فى مصر ودرجات الحرارة فى المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر

ارتفاعات ملحوظة في حالة الطقس تشهدها محافظات الجمهورية على مدار الساعات الجارية مع الانتهاء الرسمي لفصل الشتاء منذ أمس الخميس لذلك ينشر موقع الدستور بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليوم الجمعة 22 مارس 2024.

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

يسود اليوم الجمعة طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. 

حالة الطقس لمدة أسبوع 

حذرت الأرصاد من وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 
 وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما  لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 20-3-2024 عاشر أيام شهر رمضان

تفاصيل حالة الطقس بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة في محافظات مصر 
 

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 23 14

بنهـا 22 13

دمنهور 22 14

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 21 13

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 20 13

رأس سدر 22 11

نخل 19 10

كاترين 15 08

الطور 22 14

طابا 23 15

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 19 14

العلمين الجديدة 19 13

مطروح 18 12

السلوم 19 11

سيوة 20 11

رأس غارب 27 17

الغردقة 27 16

سفاجا 28 17

مرسى علم 28 17

شلاتين 28 16

حلايب 26 17

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 24 18

الفيوم 22 12

بني سويف 22 13

المنيا 23 11

أسيوط 23 12

سوهاج 28 13

قنا 30 14

الأقصر 30 13

أسوان 31 15

الوادى الجديد 28 11

أبوسمبل 31 14


 

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