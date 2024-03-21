نشاط في الرياح وغيوم.. حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس موجة من الطقس المتقلب، حيث انخفضت درجات الحرارة، كما زادت حركة نشاط الرياح بجانب الغيوم التي غطت سماء المدينة، ومن المتوقع أن تتعرض عروس المتوسط لسقوط أمطار خفيفة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

رياح وأمطار خفيفة الجمعة والسبت

وتستمر الأجواء المتقلبة على مدينة الإسكندرية حتى الثلاثاء المقبل، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن غدًا الجمعة تشهد المحافظة موجة من الرياح النشطة، كما من المتوقع أن تتعرض المحافظة يوم السبت لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30٪ على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الأحد حتى الثلاثاء

تبدأ يوم الأحد زيادة شدة الأمطار على المدينة الساحلية من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40٪ على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح خلال يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشهد محافظة الإسكندرية، استعدادات مكثفة عقب إعلان تعرض المحافظة للأمطار وفقّا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

ويتم تمركز 182 سيارة ومعدة لشركة الصرف الصحي بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع أي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

كما يتم عقد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر، خلال النوة، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، كما تنشر المحافظة أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة والتي تعمل على مدار 24 ساعة.