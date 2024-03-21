الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نشاط في الرياح وغيوم.. حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

 تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس موجة من الطقس المتقلب، حيث انخفضت درجات الحرارة، كما زادت حركة نشاط الرياح بجانب الغيوم التي غطت سماء المدينة، ومن المتوقع أن تتعرض عروس المتوسط لسقوط أمطار خفيفة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

رياح وأمطار خفيفة الجمعة والسبت

وتستمر الأجواء المتقلبة على مدينة الإسكندرية حتى الثلاثاء المقبل، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن غدًا الجمعة تشهد المحافظة موجة من الرياح النشطة، كما من المتوقع أن تتعرض المحافظة يوم السبت لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30٪ على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الأحد حتى الثلاثاء

تبدأ يوم الأحد زيادة شدة الأمطار على المدينة الساحلية من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40٪ على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح خلال يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشهد محافظة الإسكندرية، استعدادات مكثفة عقب إعلان تعرض المحافظة للأمطار وفقّا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يكلف  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

ويتم تمركز 182 سيارة ومعدة لشركة الصرف الصحي بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع أي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

كما يتم عقد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر، خلال النوة، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، كما تنشر المحافظة أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة والتي تعمل على مدار 24 ساعة.

محافظة الاسكندرية الطقس المتقلب رياح وأمطار خفيفة حالة الطقس الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الفولبرايت لبحث سبل التعاون

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 81 ألف مشروع بتمويل 2.47 مليار جنيه

التحالف الوطنى ينظم ندوة بالتعاون مع "تعليم الإسكندرية" بمناسبة العاشر من رمضان

الأكثر قراءة

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

ضبط 4 تجار عملة يغسلون 60 مليون جنيه

عاجل.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

تفحم جثث و140 طن بطاطس وقمح فى حادث مروع بالوادى الجديد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة