"اللهم اغسلني فيه من الذنوب" دعاء الثاني عشر من رمضان 2024
يبحث الكثير من المسلمين عن إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.
وفقًا لإمساكية شهر رمضان 2024، فإن موعد آذان المغرب سيكون في تمام الساعة السادسة وثمان دقائق (6:08) حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
الأدعية المتسجابة في شهر رمضان 2024
- اللهم اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقنى فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحنى فيه عن موجبات سخطك اللهم أعنى على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادى المضلين.
- وقربني إليك برحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام اللهم حبب إلى الإحسان، وكره إلى الفسوق والعصيان، وحرم على سخطك والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.
- اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات واشرح وأمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين.
دعاء 12 رمضان 2024
اجعل اللهم سعيى فيه مشكورا، وذنبى فيه مغفورا، وعملى فيه مقبولا، وعيبى فيه مستورا وارزقنى فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه امورى من عسر إلى يسر، اللهم غشنى فيه بالرحمة، وارزقنى التوفيق والعصمة، وطهر قلبى يا من لا يشغله إلحاح الملحين.
امساكية رمضان 2024
دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان
- “اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ فِي أَفْضَلِ حَالٍ”.
- “اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ لا فَاقِدِينَ وَلَا مَفْقُودِينَ”.
- اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلي فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، ربنا أعد شهر رمضان علينا لأزمنة عديدة، واجعلنا ندركه لأعوام مديدة، يرحمتك يا الله.
- اللهم إني أسألك بأني اشهد بأنك أنت الله لا اله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
- اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وارزقنا صيامه وقيامه واعتق رقابنا من النار وارحم احبابا رحلوا عنا كانوا معنا ينتظرونه كل عام.
ادعية ما قبل الافطار مستجابة
- اللهم وفقنى فيه لموافقة الأبرار، وجنبنى فيه مرافقة الأشرار، وآونى فيه برحمتك إلى دار القرار واهدنى فيه لصالح الأعمال، واقض لى الحوائج والآمال.
- اللهم وفر فيه حظى من بركاته، وسهل سبيلى إلى خيراته، ولا تحرمنى قبول حسناته وافتح لى فيه أبواب جنانك، وأغلق عنى فيه أبواب نيرانك، ووفقنى فيه لتلاوة قرآنك.
- اللهم اجعلنى فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل فيه للشيطان على سبيلا واجعل الجنة لى منزلا ومقيلا اللهم افتح لى فيه أبواب فضلك، وأنزل على فيه بركاتك، ووفقنى فيه لموجبات مرضاتك.
- اللهم اغسلنى فيه من الذنوب، وطهرنى فيه من العيوب، وامتحن قلبى فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن اطيعك وألا أعصيك اجعلنى فيه ربى محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك.