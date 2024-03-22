"اللهم اغسلني فيه من الذنوب" دعاء الثاني عشر من رمضان 2024

يبحث الكثير من المسلمين عن إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.

وفقًا لإمساكية شهر رمضان 2024، فإن موعد آذان المغرب سيكون في تمام الساعة السادسة وثمان دقائق (6:08) حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

الأدعية المتسجابة في شهر رمضان 2024

اللهم اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقنى فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحنى فيه عن موجبات سخطك اللهم أعنى على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادى المضلين.

وقربني إليك برحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام اللهم حبب إلى الإحسان، وكره إلى الفسوق والعصيان، وحرم على سخطك والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات واشرح وأمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين.



دعاء 12 رمضان 2024



اجعل اللهم سعيى فيه مشكورا، وذنبى فيه مغفورا، وعملى فيه مقبولا، وعيبى فيه مستورا وارزقنى فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه امورى من عسر إلى يسر، اللهم غشنى فيه بالرحمة، وارزقنى التوفيق والعصمة، وطهر قلبى يا من لا يشغله إلحاح الملحين.



امساكية رمضان 2024

"اللهم اغسلنى فيه من الذنوب" دعاء الثاني عشر من رمضان 2024



دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان

“اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ فِي أَفْضَلِ حَالٍ”.

“اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ لا فَاقِدِينَ وَلَا مَفْقُودِينَ”.

اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلي فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، ربنا أعد شهر رمضان علينا لأزمنة عديدة، واجعلنا ندركه لأعوام مديدة، يرحمتك يا الله.

اللهم إني أسألك بأني اشهد بأنك أنت الله لا اله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وارزقنا صيامه وقيامه واعتق رقابنا من النار وارحم احبابا رحلوا عنا كانوا معنا ينتظرونه كل عام.



ادعية ما قبل الافطار مستجابة