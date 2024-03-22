"ع المسرح" الجزء الثانى لحلقة دينا مع منى عبد الوهاب.. الليلة

يعرض برنامج "ع المسرح"، للإعلامية منى عبد الوهاب اليوم الجمعة، الجزء الثاني من حلقة الفنانة دينا، والتي عُرض منها، أمس، الجزء الأول من الحلقة، والذي حاز على اهتمام عدد كبير من الجمهور بالتصريحات المهمة والجريئة التي قالتها عن حياتها الشخصية والفنية.

وقالت، خلال لقائها ببرنامج"ع المسرح"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن مسرحية حياتها تطلق عليها "حب في الحياة"، كما عبرت عن رفضها فكرة تقديم السير الذاتية لحياة الناس، قائلة: "أنا ضد مسلسلات تقدم قصة حياة الناس؛ لأن بيتجاهلوا حاجات جوه القصة بتخليها ضعيفة وأصعب حاجات بتحصل للشخص في حياته هي اللى بتكون شخصيته".

