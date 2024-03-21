الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دينا: أبويا قاطعني سنتين عشان الرقص والرقاصة مش حاجة وحشة

دينا
دينا

كشفت الفنانة دينا، عن كواليس عدد من حياتها الفنية والشخصية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج"علي المسرح"، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الخميس، إنها من أسرة متعلمة وكانت تدرس في مراحل التعليم وصعب وقتها كان يخرج أحد أبناء الأسرة يقرر يشتغل ولا يستكمل دراسته، قائلة: "أنا كنت عايزة أحط الرقص الشرقى في حته حلوة ومكانة محترمة يحترمها كل الناس".

 وأضافت أن والدها كان متطور وعاش فترة في إيطاليا وكان موافق على رقصها في فرقة رضا ولكن حينما وصل سنها لـ15 سنة رفض الرقص وقاطعها لمدة سنتين في أولى وثانية جامعة، مضيفة: "كنت أخذت قراري وماما كانت واثقة فيا وبابا كان خايف عليا وكان مرعوب عليا".

وتابعت: "من أولوياتي وانا بشتغل إني كنت أكمل الجامعة وقلت هعمل دراسات عليا عشان أثبت للمجتمع أن الرقاصة مش حاجة وحشة ولحد النهاردة بثبت وأراعي تصرفاتي جدا أكثر من أي حد طبيعي عشان الناس تعرف طبيعة حياتي".

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