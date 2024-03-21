هجيب جزمة حلوة.. عمرو الليثي يجبر بخاطر بائعة خضار

قدم الإعلامي عمرو الليثي، حلقة جديدة مساء اليوم، الخميس، من برنامج "واحد من الناس" الذي يذاع عبر قناة الحياة، أثناء جولته في شوارع وميادين مصر، التقى خلالها بالسيدة تدعى كريمة أحمد، تعمل بائعة خضروات في الشارع.

وقالت السيدة كريمة إنها لديها ابن واحد فقط يسمى محمد، يعمل في الجزارة بمنطقة السيدة عائشة، وهي تعمل بائعة جرجير، موضحة أنها ليس لديها دخل ثابت قائلة: “كل يوم وبرزقه”.

وقدم الإعلامي عمرو الليثي، 5 آلاف جنيه لبائعة الخضروات، التي عبرت عن سعادتها: وقالت عند سؤالها: "هتعملي إيه بالفلوس دي؟"، لترد: "الفلوس دي هتكسي بيها وأجيب جزمة حلوة".