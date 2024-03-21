الرئيس السيسى يكرم ريهام سلامة نصر فى يوم المرأة المصرية

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددًا من النماذج المشرفة، وذلك ضمن فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

ومن بين المكرَّمات الدكتورة ريهام عبدالله سلامة نصر، مديرة مركز الأزهر لمكافحة التطرف إحدى قيادات النسائية العاملة في مجال مكافحة التطرف وإحلال السلام.

يوم المرأة المصرية

وشهد الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث تم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعم وتقدير دور المرأة المصرية في المجتمع.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالموافقة على دعم صندوقيّ الأسرة وكبار السن بـ10 مليارات جنيه.