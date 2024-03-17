خبير: مصر هي الرئة لاستقرار الغاز والهجرة غير الشرعية لأوروبا

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على توقيع اتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه في العشر سنوات الأخيرة نجد أن هناك تغيرات حقيقية في المشهد المصري الأوروبي بشكل كبير، ونرى لأول مرة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة فيشجارد كأول رئيس عربي شرق أوسطي يشارك في هذه القمة باعتبارها تنسج شراكات حقيقية مع دول شرق أوروبية.

وأضاف أن القاهرة تجني وتحصد نتيجة سياسة خارجية متزنة متمثلة في الدبلوماسية الرئاسية ووزارة الخارجية المصرية اللذان قدما نموذجا يحتذى به في العلاقات الخارجية.

وأشار إلى أن ذلك جعل الكثير من دول العالم تريد أن تنسج شراكات حقيقية مع الدولة المصرية باعتبار أن هذه الخطوة كانت مبنية على الشراكة التي وقعت على اتفاقية الشراكة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن دول العالم أدركت أنها لن تستطيع علي عدد من التحديات إلى من خلال التنسيق مع مصر باعتبار أن مصر هي العمود الفقري للمنطقة العربية والشرق أوسطية وهي الرئة التي من الممكن ان تؤدي إلى إحداث نوع من الاستقرار في ملف الغاز أو الهجرة غير الشرعية.