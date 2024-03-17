"كنانة الله فى أرضه".. المفتى: مصر محفوظة من الفتن والهلاك بأمر الله

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن مكانة مصر في القرآن الكريم.

وقال، خلال تقديم برنامجه" حديث المفتي"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن تخصيص الله لمصر بالذكر في القرآن، يدل على أن مصر لها مكانة وفضل عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف، أن سيدنا يوسف قال لأخوته وأبيه وقومه: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، ويقول الرسول فيما رواه ابن عبدالحكم: «إذا فتح الله عليكم مصر، فاتخذوا فيها جندًا كثيرا، فذلك الجند خير أجناد الأرض».

وأشار إلى أن أبوبكر الصديق رد على النبي، قائلًا: «ولما يا رسول الله»، قال الرسول: «لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة»، لافتًا إلى أن الآيات والأحاديث التي وردت في فضل مصر تدل بمجموعها على أن مصر محفوظة من الفتن ومصونة من الهلاك بأمر الله.