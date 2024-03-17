رئيس وزراء اليونان: دور مصر محوري في استقرار المنطقة وأوروبا وشرق المتوسط

أكد "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، أن القمة المصرية الأوروبية التي تعقد في القاهرة اليوم، تمثل "يوما فارقا يؤكد أهمية مصر ودورها في تحقيق الاستقرار بالمنطقة"، مشيدا بأهمية الدور المصري في استقرار أوروبا ومنطقة شرق المتوسط.

وأضاف أننا نتعاون مع مصر بعدد كبير من المشروعات، لاسيما في الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن هناك جهدا كبيرا تقوم به مصر في استضافة اللاجئين من الدول التى تعانى اضطرابات، لذلك دائما نقول إن مصر تعمل على تعزيز الاستقرار بالمنطقة، معربا عن قلقه إزاء الموقف المتأزم في قطاع غزة.