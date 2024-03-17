الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي: نشهد اليوم ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحدث

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اجتماع اليوم مع قادة أوروبا، يعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا على مختلف الأصعدة (سياسيًا، واقتصاديًا، وتجاريًا، وثقافيًا).

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات الثنائية، أن هذا اللقاء يتزامن مع مرحلة شديدة الأهمية في العلاقات المصرية الأوروبية، حيث سنشهد اليوم التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية.

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