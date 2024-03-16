السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

شيرين رضا: كل أغاني عمرو دياب ليا أنا ولو غنى لغيري أدبحه

شيرين رضا
شيرين رضا

قالت الفنانة شيرين رضا، إن جميع أغاني الفنان عمرو دياب كانت لها فقط خلال ثلاث سنوات زواجهما.

وأضافت شيرين رضا خلال لقائها ببرنامج “العرافة” مع بسمة وهبة، المذاع عبر قناة “النهار”، قائلة: “أغاني عمرو دياب خلال 3 سنين زواج كانت كلها ليا، ولو كان غنى لحد غيري كنت أدبحه”.

وتابعت موضحة كيف طلبها للزواج، قائلة: “دخل صحى بابا من النوم وقاله أنا عايز اتجوز بنتك، بابا وافق على طول، واستمر زواجنا ثلاث سنوات”.

وقاطعها شيخ العرافين قائلا: "عارف أنتي اتطلقتي ليه؟، مكنتيش طايقة عمرو لما كنتي حامل ولا طايقة ريحته"، لتجيب عليه قائلة: "كل الستات كدة، الست وهي حامل مش بتحب ريحة أي حاجة، وكنت بقوله متحطش بيرفيوم في الغرفة، لأن كل حاجة كانت بتخليني أرجع، وبالتالي مكنتش بطيق ريحة البيرفيوم بتاعته مش ريحته هو".

شيرين رضا عمرو دياب قناة النهار بسمة هبة العرافة

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