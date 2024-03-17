رئيس وزراء اليونان: مصر تبذل جهدا ضخما في استضافة عدد كبير من اللاجئين

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، إنه من دواعي سروري التواجد في القاهرة في هذا اليوم الخاص، متابعا: "نحن هنا عملنا بجد من أجل رفع العلاقات مع مصر إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية الشاملة.. هذا يوم فارق في التأكيد على الدور المصري".

وأضاف خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نهدف إلى جعل الشراكة الاستراتيجية تتعلق بالعمق فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والأهمية التي يمكن أن نقوم بها ليس فقط في مجال الاقتصاد وخلق فرص عمل للمصريين من خلال الاستثمار والعمل في المشروعات المهمة من خلال تطوير مصادر للطاقة".

وتابع: "أعرب عن بالغ قلقي إزاء الموقف في غزة وأؤكد ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين"، مؤكدًا أن مصر تبذل جهدا ضخما في استضافة عدد كبير من اللاجئين من دول عديدة.