رئيس وزراء بلجيكا: اضطرابات العالم تزيد الحاجة للشراكة مع مصر

قال رئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ألكسندر دي كروو، إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر سوف تؤتي بثمارها و"نتطلع إلى مثل هذه الشراكة، حيث إنها توفر فرص عمل وتعمل على تعزيز القدرات والتعاون".

وأضاف، خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نحن بحاجة إلى مثل هذه الشراكة.. العالم أكثر اضطرابًا ولدينا صراعات في الشرق الأوسط، ونرى تأثيرها في البحر الأحمر.. ونحن بحاجة إلى هذه الشراكة ونحن على شراكة على المستوى السياسي والحد من الهجرة غير الشرعية ونعمل على الحد منها".