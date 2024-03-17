الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبرز تصريحات الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية في القمة المصرية الأوروبية مع رئيس وزراء إيطاليا ورئيس وزراء اليونان، ورئيسة المفوضية الأوروبية، عن عدد من الرسائل والملفات.

ويستعرض “الدستور” في هذه السطور أبرز تصريحات الرئيس السيسي:"

*زيارة قادة أوروبا إلى مصر تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية عبر التاريخ

*مصر أولت أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها مع الاتحاد الأوروبي

*نسعى إلى تحقيق مزيد من الزخم في العلاقات المصرية الأوروبية

*سنشهد اليوم ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

عبدالفتاح السيسي وزراء اليونان ورئيسة المفوضية الأوربية السيسي القمة المصرية الأوروبية

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