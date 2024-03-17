أبرز تصريحات الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية في القمة المصرية الأوروبية مع رئيس وزراء إيطاليا ورئيس وزراء اليونان، ورئيسة المفوضية الأوروبية، عن عدد من الرسائل والملفات.

ويستعرض “الدستور” في هذه السطور أبرز تصريحات الرئيس السيسي:"

*زيارة قادة أوروبا إلى مصر تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية عبر التاريخ

*مصر أولت أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها مع الاتحاد الأوروبي

*نسعى إلى تحقيق مزيد من الزخم في العلاقات المصرية الأوروبية

*سنشهد اليوم ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.