المفتي: أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن مكانة مصر في القرآن الكريم.

وقال خلال تقديم برنامجه" حديث المفتي"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: “بمصر آل بيت الرسول، وبها أولياء الله الصالحين، وحراسها وجنودها هم خير أجناد الأرض، وأهلها في رباط إلى يوم القيامة، بعون الله سبحانه وتعالى وتأييده، وكلمة خير أجناد تشمل جميع أبناء شعب مصر، وتشمل جيشها الأبي، وشرطتها الباسلة”.

وأضاف شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن تخصيص الله لمصر بالذكر في القرآن، يدل على أن مصر لها مكانة وفضل عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم.