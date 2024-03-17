الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي لقادة الاتحاد الأوروبي: زيارتكم مثلت مرحلة شديدة الأهمية في دعم العلاقات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع قادة الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية إن مباحثات اليوم شهدت التركيز على ملفات الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتدى غاز شرق المتوسط.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية: “زيارتكم اليوم مثلت مرحلة شديدة الأهمية في دعم العلاقات المصرية الأوروبية”. 

مواد متعلقة

الانتقام يتجسد في "موبي ديك": الطاهري يناقش الرواية الأسطورية في "كلام محترم"

شوقي علام: مصر محط اهتمام ونظر الدول الكبرى

أحمد الطاهري يسرد قصة "موبي ديك": الرواية التي غيرت وجه الأدب (فيديو)

أبو عاصى لـ"أبواب القرآن": الشريعة تُعلى من قيم العدل والإنصاف (فيديو)

أبوعاصي يناقش في "أبواب القرآن" الصراع بين الفقه التقليدي والتفسير المعاصر (فيديو)

أبوعاصي يشرح لـ"أبواب القرآن" التمييز بين المعاملات البنكية والفردية في الشريعة الإسلامية

ما معايير التجارة العادلة والبيع بالتقسيط في الشريعة الإسلامية؟.. أبوعاصي يوضح (فيديو)

"الباز" وأبو عاصي يناقشان خطر إساءة استخدام النصوص الدينية في "أبواب القرآن"

الأكثر قراءة

الحكومة: مكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزى الدولار لاستبداله بالجنيه

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. والقنوات الناقلة

مشاكل الغدة الدرقية الشائعة عند النساء: تعرف على أعراضها وعلاجها

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

شيخ الأزهر يكشف "لطفًا إلهيًا" أنقذه من حادث غرق مروع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

محمد رفعت

المتحدة ورمضان المصري

أحمد أبوالمحاسن

سلام وتحية للأزهر

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد