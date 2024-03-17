الرئيس السيسي لقادة الاتحاد الأوروبي: زيارتكم مثلت مرحلة شديدة الأهمية في دعم العلاقات

قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع قادة الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية إن مباحثات اليوم شهدت التركيز على ملفات الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتدى غاز شرق المتوسط.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية: “زيارتكم اليوم مثلت مرحلة شديدة الأهمية في دعم العلاقات المصرية الأوروبية”.