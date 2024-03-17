الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ما معايير التجارة العادلة والبيع بالتقسيط في الشريعة الإسلامية؟.. أبوعاصي يوضح (فيديو)

أبواب القرآن
أبواب القرآن

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، على أهمية العدالة في المعاملات التجارية وفقًا للشريعة الإسلامية، موضحًا أن أي تعامل يشوبه الغش أو الاستغلال يعتبر حرامًا، ومشيرًا إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار السلع يعود في الغالب إلى احتكار التجار وجشعهم.

وفي حديثه عن البيع بالتقسيط، شدد أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، على أنه مباح شرعًا طالما أن الزيادة في السعر تعود للسلعة نفسها وليس للزمن.

وأضاف، أنه حتى مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم على مدى السنين، فإن البيع بالتقسيط يظل جائزًا، مشيرا إلى أن الشريعة تقر بأن الأصل في المعاملات هو الإباحة حتى يرد نهي صريح من الشارع، مؤكدًا على ضرورة النظر في المعاملات بتعقل وفهم لمصلحة الناس.

محمد سالم أبو عاصي جامعة الأزهر كلية الدراسات العليا القرآن الكريم محمد الباز برنامج أبواب القرآن أبواب القرآن برنامج ديني برامج رمضان المتحدة الشركة المتحدة برامج المتحدة تفسير القرآن برامج دينية أسعار السلع احتكار التجار البيع بالتقسيط التقسيط التضخم

الأكثر قراءة

الحكومة: مكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزى الدولار لاستبداله بالجنيه

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. والقنوات الناقلة

مشاكل الغدة الدرقية الشائعة عند النساء: تعرف على أعراضها وعلاجها

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

محمد رفعت

المتحدة ورمضان المصري

أحمد أبوالمحاسن

سلام وتحية للأزهر

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد