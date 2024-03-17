ما معايير التجارة العادلة والبيع بالتقسيط في الشريعة الإسلامية؟.. أبوعاصي يوضح (فيديو)

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، على أهمية العدالة في المعاملات التجارية وفقًا للشريعة الإسلامية، موضحًا أن أي تعامل يشوبه الغش أو الاستغلال يعتبر حرامًا، ومشيرًا إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار السلع يعود في الغالب إلى احتكار التجار وجشعهم.

وفي حديثه عن البيع بالتقسيط، شدد أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، على أنه مباح شرعًا طالما أن الزيادة في السعر تعود للسلعة نفسها وليس للزمن.

وأضاف، أنه حتى مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم على مدى السنين، فإن البيع بالتقسيط يظل جائزًا، مشيرا إلى أن الشريعة تقر بأن الأصل في المعاملات هو الإباحة حتى يرد نهي صريح من الشارع، مؤكدًا على ضرورة النظر في المعاملات بتعقل وفهم لمصلحة الناس.