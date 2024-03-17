الأحد 17 مارس 2024
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أبوعاصي يشرح لـ"أبواب القرآن" التمييز بين المعاملات البنكية والفردية في الشريعة الإسلامية

أبواب القرآن
أبواب القرآن

أوضح الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، الفروق الجوهرية بين المعاملات البنكية والمعاملات الفردية من منظور إسلامي.

وأكد أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الربا محرم بشكل قاطع في الإسلام، ولكن البحث يدور حول تصنيف فوائد البنوك ضمن هذا الحكم.

وأضاف، أنه يجب النظر في ما إذا كانت الفوائد البنكية تندرج تحت الربا الحرام أو أنها تمثل معاملة مستحدثة لا تخضع لهذا الحكم، مشيرا إلى أن العقود البنكية الحديثة قد تكون مشابهة لعقود المضاربة، والتي تعد جائزة في الشريعة الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمور اليوم تقوم على دراسات وعلم، وليس على العشوائية كما في الماضي.

وأوضح، أن البنوك تحدد الأرباح بناءً على دراسات مالية دقيقة، وهو ما يضمن الاستقرار المالي ويحمي من التضخم والظلم، مؤكدا أن هذه العقود الجديدة لا تندرج تحت الربا، وإنما تعتبر عقود مضاربة مقبولة شرعًا، ما دامت تتم وفقًا للضوابط الشرعية والمالية الصحيحة.

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