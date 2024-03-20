أسامة الغزالى حرب: "سقوط زوجتى من الطابق الثالث أصعب مواقف حياتى"

فتح الدكتور أسامة الغزالي حرب خزائن أسراره في برنامج "كلم ربنا" مع أحمد الخطيب، والمُذاع عبر الراديو 9090.

ورحب الدكتور أسامة الغزالي حرب، بفكرة برنامج «كلم ربنا»، كون مسألة الحديث مع الله واللجوء له أمر يشترك فيه كل الناس بمختلف أديانهم، فكل هذه الانتماءات تذوب في لحظات معينة ومواقف شديدة، إذ يجد الإنسان نفسه يتجه إلى قوة الله.

وأضاف «حرب»، خلال حواره مع البرنامج، أن الله يعني الملجأ الأخير للإنسان، ويجد الإنسان نفسه في حاجة إلى مناداته ومناجاته.

وأشار إلى أنه تعرض للكثير من المواقف والأحداث السيئة التي كانت سببًا في لجوئه إلى الله عز وجل، وأبرزها عندما تلقى خبر سقوط زوجته المهندسة ميرفت حمزة من الطابق الثالث أثناء عملها وإشرافها على بناء منزلهما في منطقة التجمع عام 2002، موضحًا أنه في هذه اللحظة اتجه إلى الله، وكلما تذكر هذا الحادث تدمع عيناه مثلما حدث حينها.