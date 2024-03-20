الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة الغزالى حرب: "سقوط زوجتى من الطابق الثالث أصعب مواقف حياتى"

جريدة الدستور

فتح الدكتور أسامة الغزالي حرب خزائن أسراره في برنامج "كلم ربنا" مع أحمد الخطيب، والمُذاع عبر الراديو 9090.

ورحب الدكتور أسامة الغزالي حرب، بفكرة برنامج «كلم ربنا»، كون مسألة الحديث مع الله واللجوء له أمر يشترك فيه كل الناس بمختلف أديانهم، فكل هذه الانتماءات تذوب في لحظات معينة ومواقف شديدة، إذ يجد الإنسان نفسه يتجه إلى قوة الله.

وأضاف «حرب»، خلال حواره مع البرنامج، أن الله يعني الملجأ الأخير للإنسان، ويجد الإنسان نفسه في حاجة إلى مناداته ومناجاته.

وأشار إلى أنه تعرض للكثير من المواقف والأحداث السيئة التي كانت سببًا في لجوئه إلى الله عز وجل، وأبرزها عندما تلقى خبر سقوط زوجته المهندسة ميرفت حمزة من الطابق الثالث أثناء عملها وإشرافها على بناء منزلهما في منطقة التجمع عام 2002، موضحًا أنه في هذه اللحظة اتجه إلى الله، وكلما تذكر هذا الحادث تدمع عيناه مثلما حدث حينها.

مواد متعلقة

خبير: مصر هى الرئة لاستقرار الغاز والهجرة غير الشرعية لأوروبا

رئيسة المفوضية الأوروبية: نتقاسم مع مصر مصالح مهمة

الرئيس السيسى: وقعنا على حزمة مساعدات بـ7.4 مليار يورو

الرئيس السيسى لقادة الاتحاد الأوروبى: زيارتكم مثلت مرحلة شديدة الأهمية فى دعم العلاقات

الرئيس السيسى: على المجتمع الدولى الاضطلاع بمسئولياته لإدخال المساعدات الكافية لقطاع غزة

المفتي: أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة

"كنانة الله فى أرضه".. المفتى: مصر محفوظة من الفتن والهلاك بأمر الله

أبرز تصريحات الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

كولر يطلب تقريرًا شاملًا عن 4 مرشحين لتدعيم دفاع الأهلى

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

شوبير يكشف سر الـ5 ملايين جنيه "لبيع" الخطيب فى انتخابات الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة