الخميس 21 مارس 2024
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أحمد موسى: معركة طابا كانت وثائق وحجج قانونية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تحتفل اليوم بمرور 35 عاما على استرداد طابا من العدو الإسرائيلي بعد معركة قوية في المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن الحرب في عام 73 والانتصار على العدو الإسرائيلي مهد الطريق لاسترداد الأرض ثم بعد ذلك الذهاب إلى السلام.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن رجال مصر الأشداء نجحوا في تحرير سيناء وهم رجال القوات المسلحة، مبينا أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في مثل هذا اليوم عام 1982 رفع العلم المصري على أرض طابا.

كما أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العدو الإسرائيلي كان متمسكا بطابا بشتى الطرق منها التغيير في العلامات الحدودية، لافتا إلى أن رجال مصر نجحوا في عودة الأرض لمصر بعد رحلة شاقة وقوية ومهمة والتي سميت وقتها بمعركة الوثائق، مشددًا أن قضية طابا كانت وثائق وحجج قانونية وتقديمها للمحكمة، لافتا إلى أن رجال مصر دافعوا في المحكمة عن كل شبرا بالأرض المصرية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الشعب المصري ساند الدولة والفريق القانوني بقوة في جنيف أثناء الدفاع على الأرض المصرية، مبينا أنه فور صدور الحكم احتفل الشعب المصري بالحكم التاريخي، واكتمل برفع الرئيس الراحل حسني مبارك العلم المصري على أرض طابا.

صدى البلد عام 73 مصر الاعلامي احمد موسى السلام

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