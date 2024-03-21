"واحد من الناس".. عمرو الليثي يفرح قلوب العاملين في مشروع تطوير حدائق الفسطاط

التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، عددًا من العاملين في مشروع تطوير حدائق الفسطاط.

والتقى الإعلامي عمرو الليثي، أثناء جولته، مع العاملين بمشروع حدائق الفسطاط، وتعرف على وظيفة كل منهم، وخلال حديثه معهم عرف أنهم يأتون من محافظات مختلفة بعيدة من أجل العمل لكسب الرزق الحلال.

جوائز مسابقة عمرو الليثي

وطرح على العاملين سؤالا: «مين الهداف التاريخي لمنتخب مصر؟»، فأجاب أحدهم بالإجابة الصحيحة وهو حسام حسن، وحصل على جائزة السؤال 2000 جنيه.