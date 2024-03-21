شيخ الأزهر يفسّر معنى اسم الله "العظيم"

فسّر الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معني اسم الله "العظيم" من أسماء الله الحسني.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم إن الله سبحانه وتعالي يقول في سورة الواقعة "فسبح باسم ربك العظيم".

وأضاف أن العظيم من الناحية اللغوية تطلق علي ثلاثة مواضع أو صفات منها عظيم الرتبة والشأن سواء وصف به انسان أم غير انسان، وورد هذا في القرآن الكريم "لولا نزل هذا القرآن علي رجل من القريتين عظيم"، وهنا علي رجل ضخم.

وأشار إلى أن المعني الثالث للعظيم هو كثير العدد، فيقال مال عظيم أو عنده مال كثير، موضحًا أن هذه الاطلاقات اللغوية لا يمكن أن تنسحب كلها علي تسمية الله سبحانه وتعالي، ولكن هناك معني واحد يليق بتسمية الله سبحانه وتعالي بالعظيم.

وأوضح أن المعني "العظيم" الذي يليق بالله سبحانه وتعالي وهو العظم وعلو الشأن، مشيرًا إلى أن العلي العظيم في القرآن الكريم يعني العلو في الشأن والرفعة في المنزلة، بمعني عظيم الصفات والذات والأفعال.