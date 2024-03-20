سولاف فواخرجى تكشف عن فصول حياتها وتجاربها الفنية فى "ع المسرح" (فيديو)

تحدثت النجمة السورية سولاف فواخرجي عن رحلتها الشخصية والمهنية، مؤكدة أن قصة حياتها تتسم بالبساطة والعمق في آن واحد، وأنها تعتز بكل مراحلها بما فيها من تحديات وإنجازات، وأوضحت أن الصعوبات التي واجهتها في طفولتها كانت اللبنات الأساسية لشخصيتها الحالية.

وأضافت فواخرجي خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، أن كل دور تقوم بتجسيده يمثل لها نوعًا من العلاج النفسي، مشيرة إلى أن الممثل، على الرغم من الإرهاق الجسدي والنفسي الذي يواجهه، يظل محظوظًا لأنه يعيش تجارب متعددة ويتقمص شخصيات مختلفة تغني تجربته الحياتية.

وأكدت أنها تشعر بالامتنان، لأنها استطاعت أن تعيش تجارب متنوعة من خلال أدوارها، مثل دور المذيعة والطبيبة والغنية والفقيرة، مشيرة إلى أن هذه التجارب لا تعكس بالضرورة شخصيتها الحقيقية، ولكنها تسهم في تعزيز خبراتها الفنية والإنسانية.