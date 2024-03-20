الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سولاف فواخرجى تكشف عن فصول حياتها وتجاربها الفنية فى "ع المسرح" (فيديو)

سولاف فواخرجي ببرنامج
سولاف فواخرجي ببرنامج ع المسرح

تحدثت النجمة السورية سولاف فواخرجي عن رحلتها الشخصية والمهنية، مؤكدة أن قصة حياتها تتسم بالبساطة والعمق في آن واحد، وأنها تعتز بكل مراحلها بما فيها من تحديات وإنجازات، وأوضحت أن الصعوبات التي واجهتها في طفولتها كانت اللبنات الأساسية لشخصيتها الحالية.

وأضافت فواخرجي خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، أن كل دور تقوم بتجسيده يمثل لها نوعًا من العلاج النفسي، مشيرة إلى أن الممثل، على الرغم من الإرهاق الجسدي والنفسي الذي يواجهه، يظل محظوظًا لأنه يعيش تجارب متعددة ويتقمص شخصيات مختلفة تغني تجربته الحياتية.

وأكدت أنها تشعر بالامتنان، لأنها استطاعت أن تعيش تجارب متنوعة من خلال أدوارها، مثل دور المذيعة والطبيبة والغنية والفقيرة، مشيرة إلى أن هذه التجارب لا تعكس بالضرورة شخصيتها الحقيقية، ولكنها تسهم في تعزيز خبراتها الفنية والإنسانية.

الفنانة السورية سلاف فواخرجي سلاف فواخرجي أعمال سلاف فواخرجي مسلسل سلاف فواخرجي برنامج ع المسرح ع المسرح منى عبد الوهاب برنامج فني برامج رمضان برامج فنية برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

كولر يطلب تقريرًا شاملًا عن 4 مرشحين لتدعيم دفاع الأهلى

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

شوبير يكشف سر الـ5 ملايين جنيه "لبيع" الخطيب فى انتخابات الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة