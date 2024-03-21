مفيد شهاب: الحرب كانت ستندلع مع إسرائيل فى عصر مبارك لهذا السبب

أكد الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا أنه لو كانت إسرائيل أصرت على عدم الذهاب للتحكيم الدولي في قضية طابا، كان من الممكن أن تنقطع العلاقات وتعود الحرب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: مصر لم تكن لتترك طابا لإسرائيل مهما كان الثمن.

وأوضح:"الرئيس الراحل مبارك طلب مني قراءة ملف طابا بعناية شديدة، وقال لي إذا كان موقفنا قوي نصر على التحكيم الدولي وبثقة خبيرة قلت له الأرض أرضنا".

ولفت: "أكدت للرئيس مبارك أن موقفنا في قضية طابا ورأس النقب قوي لو ذهبنا للتحكيم الدولي، وكان لدينا تفكير في الذهاب إلى محكمة العدل الدولية في قضية استرداد طابا ورأس النقب"، مشيرًا: “في البداية إسرائيل رفضت الذهاب إلى محكمة العدل الدولية بشأن طابا ورأس النقب”.

وأكد: “الملف الذي أعطاه لي مبارك كان يحتوي على مستندات تؤكد أن طابا مصرية، قبل وجود إسرائيل، ومصر كانت صاحبة السيادة على طابا ورأس النقب قبل 1956 و1967”.

وأوضح:"المفاوضات بشأن طابا ورأس النقب كانت بين القاهرة ورأس النقب، وإسرائيل أعلنت الانسحاب من المفاوضات في فترة من الفترات والصحف المصرية أعلنت ذلك وقتها"، لافتًا إلى أن الرئيس مبارك رفض مقابلة شيمون بيريز إلا بشرط موافقة إسرائيل على اللجوء إلي التحكيم الدولي وأمريكا ضغطت على إسرائيل من أجل قبول التحكيم الدولي.

وأكد: مصر كانت من الممكن أن تلجأ إلى القوة لاسترداد أراضيها من إسرائيل، والقانون الدولي يعطينا الحق في ذلك لأنه من باب الدفاع الشرعي.