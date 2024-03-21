الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شهاب: الانتصار العسكرى لمصر فى 1973 أشعر إسرائيل بعدم قدرتها على مس سيادتنا

الدكتور مفيد شهاب
الدكتور مفيد شهاب

قال الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، إن الانتصار العسكري لمصر في 1973 أشعر إسرائيل أنها لن تستطيع أن تمس السيادة المصرية، مشيرا إلى أن إسرائيل تأكدت أنه لمصلحتها أن تتفاوض وتعيد حالة السلام مع مصر بعد هزيمتها في 1973.

وأضاف مفيد شهاب خلال لقائه مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن القوات المسلحة واجهت تحديا كبيرا لإعادة بناء قدراتها العسكرية من 67 حتى 73  ليتحقق النصر، مضيفا أن القوات المسلحة واجهت تحديات وصعوبات غير عادية ونجحت في عبور خط بارليف.

وأشار عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا إلى، أن إسرائيل بعد الهزيمة العسكرية القاسية في 1973 طلبت الدخول في مفاوضات السلام واستمرت لعدة سنوات، موضحا أن إعلان مبادئ كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل تم في 1978.

مفيد شهاب مطاوع إسرائيل على مسئوليتي “صدى البلد”

مواد متعلقة

الذكاء الاصطناعي.. كيف تساعد الدول النامية على تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة؟ (فيديو)

عبدالوهاب غنيم يحذر من استخدام الوجه السيئ لـ"الذكاء الاصطناعى" (فيديو)

سلاف فواخرجى لـ"ع المسرح": انفصالى عن زوجى يزيد من حبى له (فيديو)

سولاف فواخرجى تكشف عن فصول حياتها وتجاربها الفنية فى "ع المسرح" (فيديو)

سلاف فواخرجى تكشف عن تحديات الحفاظ على الذات فى عالم الفن (فيديو)

سلاف فواخرجى تكشف موقفها من قضية تعدد الزوجات (فيديو)

سلاف فواخرجى تتحدث لـ"ع المسرح" عن وجهة نظرها حول الدين والروحانية (فيديو)

"باب رزق" يستعرض رحلة عائلة الشيمى فى توثيق الهوية المصرية

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة يعبد الفلسطينية

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة