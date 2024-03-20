سلاف فواخرجى تكشف موقفها من قضية تعدد الزوجات (فيديو)

أعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن رأيها الصريح في مسألة تعدد الزوجات، مؤكدة أن الفكرة لا تستند إلى المنطق، لافتة إلى أنه "لا يُعقل أن يكون للرجل أكثر من زوجة واحدة".

وشددت "فواخرجي" خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، على أهمية النظر إلى المرأة كإنسان كامل الأهلية وليس مجرد رقم في حياة الرجل، مستبعدة فكرة وجود بديل لها، مضيفة أنها لا تعتقد بوجود امرأة ترحب أو تشعر بالسعادة لزواج زوجها من أخرى، سواء كانت المرة الثانية أو الثالثة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن تعدد الزوجات لا يجب أن يُنظر إليه كإهانة للمرأة، لكن ينبغي أن يسود الاحترام للمرأة في العلاقة الزوجية، مؤكدة ضرورة النظر إلى المرأة بعين الاعتبار والتقدير.