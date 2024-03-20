سلاف فواخرجى تكشف عن تحديات الحفاظ على الذات فى عالم الفن (فيديو)

شاركت الفنانة سلاف فواخرجي تجربتها الشخصية مع الجمهور، معبرةً عن الصعوبات التي واجهتها في إخفاء مشاعرها الحقيقية خلف قناع القوة، وتحدثت عن الضغوط النفسية الناتجة عن محاولاتها المستمرة لحماية مشاعر الآخرين، حتى عندما كان ذلك يكلفها صحتها النفسية والجسدية.

وصرحت فواخرجي خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة "الحياة"، بأنها كانت تخشى التعبير عن مشاعرها الحقيقية لتجنب إيذاء الآخرين، وهو ما أدى بها إلى العزلة والمعاناة من مشاكل صحية.

أضافت "فواخرجي" أنها الآن تسعى جاهدة للتخلص من هذه العادة، مؤكدةً أنها بدأت تشعر بتحسن ملحوظ، رغم أن بعض الطباع القديمة لا تزال تلازمها.