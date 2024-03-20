سلاف فواخرجى تتحدث لـ"ع المسرح" عن وجهة نظرها حول الدين والروحانية (فيديو)

شاركت الفنانة سلاف فواخرجي تجاربها الشخصية ووجهات نظرها حول الدين والروحانية، مؤكدة أن الدين بالنسبة لها يمثل جانبًا روحيًا هامًا، لكنه لا يحد من حريتها في التفاعل الإنساني الإيجابي، وقائلة: "كونك إنسانًا صالحًا وذو أخلاق حميدة مع الناس يعد كافيًا بالنسبة لي".

وأضافت فواخرجي، خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، أن والديها كان لهما الفضل الكبير في تشكيل شخصيتها، حيث ترعرعت في بيئة ثقافية غنية بالمعرفة والفنون والأدب، وأشارت إلى أن وفاة والدها بسبب خطأ طبي أثارت فيها رغبة عارمة في الانتقام، لكنها أكدت أنها لم تفكر قط في الإضرار بأحد، موضحة أنها في النهاية تغلبت على مشاعرها وتركت الأمر لله وحكمته العادلة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الغفران والتسامح هما من شيم الخالق، وأنها لا تملك إلا الرضا بقضاء الله وقدره، معبرة عن استمرار الألم الذي يعتصر قلبها لفقدان والدها.